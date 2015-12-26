В Хмельницком начала работу новая патрульная полиция
Сегодня в Хмельницком начала работать новая патрульная полиция. Патрульная полиция Хмельницкого насчитывает 256 человек, из них 32 женщины. Они обеспечены 19 автомобилями Тойота-Приус.
В мероприятии приняли участие глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, ее заместитель Александр Фацевич, руководители органов местной власти.
Читайте такжеВ Славянске и Краматорске новая полиция должна начать работу в апреле, а в Мариуполе - в маеКак сообщил начальник Управления патрульной полиции в Хмельницком Олег Костенко, патрулирование областного центра будет осуществляться круглосуточно 65 патрульными.
Всего патрульная полиция будет разделена на 4 роты.
Деканоидзе в ходе церемонии заверила, что выступает гарантом того, что патрульные будут обеспечены всем необходимым, начиная от формы и заканчивая горючим.
Как отметили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины, Хмельницкий - восьмой город Украины, где начали свою работу подразделения патрульной службы.
Как сообщал УНИАН, 6 августа в Хмельницком стартовал отбор в новую патрульную полицию. Всего подали анкеты на конкурсный отбор 5 тыс. 457 человек. Конкуренция составляла 22 человека на место.