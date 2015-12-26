В Хмельницком начала работу новая патрульная полиция

В мероприятии приняли участие глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, ее заместитель Александр Фацевич, руководители органов местной власти.

Читайте такжеВ Славянске и Краматорске новая полиция должна начать работу в апреле, а в Мариуполе - в маеКак сообщил начальник Управления патрульной полиции в Хмельницком Олег Костенко, патрулирование областного центра будет осуществляться круглосуточно 65 патрульными.

Всего патрульная полиция будет разделена на 4 роты.

Деканоидзе в ходе церемонии заверила, что выступает гарантом того, что патрульные будут обеспечены всем необходимым, начиная от формы и заканчивая горючим.

Как отметили в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины, Хмельницкий - восьмой город Украины, где начали свою работу подразделения патрульной службы.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Хмельницком стартовал отбор в новую патрульную полицию. Всего подали анкеты на конкурсный отбор 5 тыс. 457 человек. Конкуренция составляла 22 человека на место.