Воевавшие на Донбассе террористы попросят Госдуму РФ приравнять их к ветеранам боевых действий

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы приравнять участников конфликта на Донбассе к ветеранам боевых действий. Мы готовим соответствующее обращение к депутатам и надеемся, что уже может быть Дума нового созыва на это обращение отзовется», - заявил глава организации Андрей Пинчук.

По его словам, боевиков необходимо обеспечить льготами в области медицины.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу ввода российских кадровых военных на Донбасс, Путин признал, что Россия отправила на восток Украины людей для "решения определенных вопросов, в частности в военной сфере".

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"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в частности в военной сфере, но это не означает, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", - сказал Путин.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что Путин впервые публично подтвердил наличие российских войск на Донбассе.