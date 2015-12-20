В Одессе произошел пожар на суперфосфатном заводе (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 5.26 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу ул. Химическая на территории суперфосфатного завода возник пожар.

В 5.35 на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и дежурная смена оперативно-координационного центра регионального главка ГСЧС.

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Спасатели установили, что горит полиэтилен в тюках на открытой территории и существует угроза распространения огня на соседний склад. Подразделения спасателей работали по повышенному номеру вызова пожар «Ранг №2».

Как отметили в пресс-службе, сложность тушения пожара заключалась в том, что на территории завода отсутствует противопожарное водоснабжение, и возникла необходимость осуществлять подвоз воды из ближайших гидрантов, которые находятся от места ЧП примерно в двух километрах.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар на площади 200 кв. м. ликвидирован в 6.43», - отметили в главке.

Всего для тушения пожара привлекалось 8 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек.