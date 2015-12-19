В Донецкой области задержан водитель, перевозивший на оккупированную территорию почти 90 тысяч гривен
22:52, 19 декабря 2015Общество
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В Донецкой области вчера задержан водитель, который незаконно перевозил на временно оккупированную территорию документы и почти 90 тыс. грн.
REUTERS
Об этом сегодня сообщает Государственная пограничная служба.
Читайте такжеСБУ задержала в Донецкой области грузовик с российским контрабандным алкоголем (фото, видео)Согласно сообщению, в контрольном пункте въезда/выезда «Марьинка» во время оформления автомобиля КIА пограничники совместно с работниками таможни обнаружили в салоне 8 банковских карт, 15 бланков паспортов граждан Украины, 6 бланков свидетельства о рождении и почти 90 тыс. грн.
Найденное изъято установленным порядком и передана компетентным органам
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