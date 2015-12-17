Amnesty International раскритиковала запрет Компартии: это опасный прецедент

В правозащитной организации Amnesty International осуждают запрет Компартии Украины. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Amnesty International.

Читайте такжеМинюст: Коммунистическая партия была, но теперь ее нет и не будет

"Запрет Коммунистической партии Украины ввела опасный прецедент. Этот шаг отбрасывает Украину назад на пути к реформированию и уважению к правам человека" — заявил Джон Далхусен, директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии.

"Действия украинской власти по запрету Коммунистической партии Украины исключительно через ее название и использование советской символики нарушает право на свободу самовыражения и объединения и устанавливает опасный прецедент для украинской политической жизни", - добавили в организации.

Правозащитники напомнили, что в этом году серия политически мотивированных убийств остается нераскрытым, а журналисты и СМИ, которые критиковали решение властей, преследуются.

"Сегодняшнее решение может рассматриваться его соратниками как борьба с пережитками советского прошлого. На самом же деле, эффект этого решения совершенно противоположный, поскольку были использованы те же самые драконовские меры по подавлению инакомыслия. Выражение своего мнения без страха быть преследуемым за это, особенно если оно противоречит провластной позиции, было одним из принципов протестующих Євромайдану. Преследование Коммунистической партии противоречит этим идеалам", — заявил Джон Далхусен.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Как отмечалось в иске, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганде войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

30 сентября 2015г. Окружной админсуд Киева по иску Минюста приостановил деятельность Коммунистической партии Украины (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян.

16 декабря Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины в полном объеме, запретив деятельность Коммунистической партии Украины.