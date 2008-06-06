КС должен дать разъяснение по императивному мандату

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК не исключает, что некоторые депутаты могут обратиться в Конституционный Суд для толкования норм закона об условиях прекращения существования коалиции в связи с выходом из состава парламентского большинства двух депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Е.КОРНИЙЧУК высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я могу предположить, что какая-то из сторон, которая будет пытаться перекрутить позиции Конституции, а такие факты у нас существовали и ранее, ну, например, к вопросу, почему в ВР не применяется императивный мандат, потому что пытаются выкручивать через разъяснения Конституционного Суда и другие инструменты, то есть, возможно кто-то будет пытаться сейчас обратиться в Конституционный Суд, чтобы суд сделал правильное разъяснение», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Заместитель министра юстиции высказал сожаление в связи с тем, что в Верховной Раде не применяется императивный мандат, с помощью которого можно было бы урегулировать правовую ситуацию, связанную с коалицией.

«Я уверен, что в ближайшее время Конституционный Суд рассмотрит этот запрос (по применению нормы о так называемом императивном мандате в отношении народных депутатов – УНИАН) и даст разъяснение, причем не двусмысленное, что позволит этот механизм применять», - добавил он.