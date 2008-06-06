Преступная группа совершала убийства с целью завладения квартирами

В Мариуполе разоблачена преступная группа, совершавшая убийства граждан с целью завладения их квартирами.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления МВД Украины в Донецкой области, с конца 2005 года в милицию поступали заявления о пропаже горожан. Все исчезнувшие были одинокими людьми преклонного возраста из социально неблагополучной категории. Одновременно в производстве следственного отдела находились уголовные дела, связанные с мошенническим завладением недвижимого имущества граждан. После изучения и анализа приватизационных дел следствием было установлено, что квартира одного из пропавших была незаконно приватизирована и продана. Так сотрудникам милиции удалось выйти на группу лиц, занимающуюся "черным риэлторством".

По информации прокурора Приморского района г. Мариуполя Григория КОРШУНА, в состав группы входило трое постоянных участников. Кроме них в преступных схемах был задействован ряд лиц, среди которых юристы и сотрудники жилищных организаций. Организатором группы был 35-летний житель Жовтневого района г. Мариуполя, который имел опыт в сфере купли-продажи квартир. Работая в следственном изоляторе, он познакомился с одним из задержанных и предложил заняться прибыльным делом. Когда тот вышел на волю, то задействовал к аферам и своего младшего брата. Родственники стали знакомиться с пенсионерами-одиночками и под различными предлогами входили к ним в доверие. Когда потерпевший приглашал незнакомцев к себе в дом пропустить пару рюмок, злоумышленники начинали действовать. В процессе застолья братья расправлялись с несчастным, а затем забирали паспорт и документы на жилье. Тела всех убитых сообщники скидывали в канализационный коллектор.

После совершения убийств члены группы передавали документы на квартиры своему лидеру, который в последующем занимался процедурой отчуждения имущества. Полученные деньги руководитель группы делил самостоятельно, отдавая исполнителям жалкие гроши. По такой схеме преступники лишили жизни троих мариупольцев, однако жильем всех жертв им завладеть не удалось. В руки преступников попала только одна квартира в Ильичевском районе, в остальных случаях родственники погибших помешали довести задуманное до конца.

В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины – «умышленное убийство». Также решается вопрос о привлечении к ответственности лиц, способствовавших преступной деятельности фигурантов. Расследование продолжается.