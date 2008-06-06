Финал «Детского Евровидения 2009» состоится в Украине

Финал детского песенного конкурса «Евровидение-2009» состоится в Украине, в международном детском центре «Артек».

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», об этом было достигнуто согласие на переговорах между организаторами украинского этапа «Детского Евровидения» (фонд «Украина 3000», Национальная телекомпания Украины и МДЦ «Артек») и Европейским телерадиовещательным союзом.

Напомним, МБФ «Украина 3000» выступил партнером по организации национального отборочного конкурса «Детское Евровидение 2007». В частности усилиями фонда был проведен ряд мероприятий для финалистов Национального этапа «Детского Евровидения», а также организована поездка украинского победителя – Илоны ГАЛИЦКОЙ из Николаева – на европейский финал в Роттердам.

8 декабря 2007 года представители организаторов украинского финала детского «Евровидения» встретились в Роттердаме с руководством Европейского телерадиовещательного союза. Главной темой разговора стало обсуждение возможности проведения детского конкурса «Евровидение» 2009 года пройдет в Украине.

Тогда руководство ЕТС проявило заинтересованность к этому предложению. Председатель Наблюдательной группы Детского песенного конкурса «Евровидение» Стив де КОНИНК-ДЕ БУК сказал, что весной 2008 года будет проведено заседание руководящей группы, которая примет решение о месте проведения Детского песенного конкурса «Евровидение–2009».