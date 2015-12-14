На Киевщине мужчина требовал миллион евро и угрожал отравить продукцию предприятия
Правоохранители задержали мужчину, который угрожал одному из предприятий в Киевской области ввести яд в продукцию компании, в частности, в соки, безалкогольную сладкую воду, если руководство компании не заплатит ему 1 млн евро.
На Киевщине мужчина угрожал отравить продукцию предприятия / torange.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в адрес общества поступило письмо, в котором содержалась детальная информация о передаче указанных средств, а также видео, где мужчина шприцем закачивает якобы яд в продукцию компании.
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По результатам проведения следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний уроженец Одесской области. Во время обыска в квартире мужчины обнаружено и изъято орудие совершения преступления (компьютер, фотоаппарат и сим-карту с которой поступали инструкции относительно передачи указанных средств).
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.