На Киевщине мужчина требовал миллион евро и угрожал отравить продукцию предприятия

На Киевщине мужчина угрожал отравить продукцию предприятия / torange.ru

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в адрес общества поступило письмо, в котором содержалась детальная информация о передаче указанных средств, а также видео, где мужчина шприцем закачивает якобы яд в продукцию компании.

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По результатам проведения следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний уроженец Одесской области. Во время обыска в квартире мужчины обнаружено и изъято орудие совершения преступления (компьютер, фотоаппарат и сим-карту с которой поступали инструкции относительно передачи указанных средств).

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Досудебное следствие продолжается.