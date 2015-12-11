В Киеве митингующие перекрывали улицу Грушевского, в правительственный квартал отправили более 3 тыcяч правоохранителей

14:16, 11 декабря 2015
Общество
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В Киеве митингующие перекрывали ул. Грушевского. 

dyvys.info

Об этом сообщает Vgorode.ua.

Отмечается, что митингующие почти полностью разошлись и с площади перед Верховной Радой, и с проезжей части. Однако пока на Грушевского движение все еще затруднено.

В правительственный квартал для охраны порядка отправили более 3 тыc. правоохранителей. Участников акции протеста было около 500.

twitter.com/HromadskeTV

Напомним, под зданием Верховной Рады, где сегодня премьер-министр Арсений Яценюк выступал с отчетом о работе Кабмина за год, проходил митинг. Активисты требовали отставки Яценюка

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Отметим, 11 декабря исполняется ровно год с момента утверждения программы действий Кабинета министров Арсения Яценюка.

twitter.com/HromadskeTV

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