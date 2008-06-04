Азаров отвергает обвинение Тимошенко

Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов) отвергает обвинение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в причастности якобы его советника к теневой приватизации имущества завода “Арсенал” и Центрального конструкторского бюро “Арсенал”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на Н.АЗАРОВА.

“Сегодня опять была распространена абсолютно неправдивая и некорректно представленная информация о том, что якобы “советнику господина АЗАРОВА были отданы в долгосрочную непонятную аренду корпуса КБ “Арсенал”. В связи с этим есть необходимость еще раз категорически заявить, что упомянутый руководитель предприятия не был и не является ни штатным, ни внештатным советником или помощником Николая АЗАРОВА”, - говорится в заявлении Н.АЗАРОВА.

Бывший первый вице-премьер-министр также отмечает, что “главные решения по поводу аренды помещений “Арсенала” принимались в 2005 и 2006 годах (об этом, в частности, сообщила газета “Дело”), когда Партия регионов и Николай АЗАРОВ находились в оппозиции”.

“Поскольку у тех, кто распространяет неправдивую информацию, были все возможности тщательным образом проверить ее достоверность, однако, продолжает распространяться именно неправда, можно сделать единственный вывод: делается это преднамеренно, и это попытка дискредитировать известного оппозиционного политика”, - заявляет Н.АЗАРОВ.

Депутат также обратился с просьбой к СМИ «не втягиваться в провокации и не пренебрегать профессиональными стандартами правдивости и объективности”.

Как сообщал УНИАН, 2 июня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена инициировать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в случае нереагирования Генеральной прокуратуры на факт теневой приватизации завода «Арсенал».

«Мы обращаемся к Генеральной прокуратуре Украины, и если она ничего не сделает, я буду инициировать заседание СНБО. Хоть одно решение СНБО должен принять реальное», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО во время встречи с трудовым коллективом завода «Арсенал».

Глава правительства заявила, что в результате теневой приватизации завода «Арсенал» два заводских корпуса, в частности центральное конструкторское бюро, были переданы компании «Автоинтернешнл», которая принадлежит члену Партии регионов Игорю ЗАТУЛЕНКО.

Сегодня, 4 июня, правительство отменило все решения и приказ Национального космического агентства Украины (НКАУ) о теневой приватизации Центрального конструкторского бюро «Арсенал» и Завода «Арсенал».

“Мы выяснили, что Фонд госимущества дал незаконное разрешение, учитывая, что это казенное предприятие, на образование совместного предприятия, где практически 7 ключевых объектов собственности завода были переданы совместному предприятию, в котором судьба завода “Арсенал” была миноритарной. При этом, как интересно просматривается, это совместное предприятие создано частной структурой, которой владеют родственники руководства завода, и, кроме того, так же поручением и решением предыдущего правительства, советнику господина АЗАРОВА были отданы в долгосрочную аренду корпуса КБ “Арсенал”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.