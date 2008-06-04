Российский фондовый рынок рухнул почти на 4%

17:00, 04 июня 2008
Общество
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Лидеры снижения - акции Лукойла и Роснефти

На российском фондовом рынке наблюдается резкое падение. Индекс ММВБ по состоянию на 15:03 мск обвалился на 3,28%.  Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 5%, Газпрома - на 3%, "Роснефти" - на 5%, "Сургутнефтегаза" - на 4,4%.

Индекс РТС рухнул на 3,31%. Лидерами снижения стали акции ЛУКОЙЛа (-6%) и "Роснефти" (-5%)..

Главной причиной обвала на российских торговых площадках эксперты называют продолжающееся падение цен на нефть.

Российский фондовый рынок уже давно не переживал таких обвалов, как сегодня. В этом году подобные резкие понижения стоимости российских акций наблюдались в январе и феврале. Напомним, более чем 3%-е снижение котировок произошла 6 февраля.

Юрий Глухов для УНИАН

 

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