Посольство России в Киеве забросали бумажными самолетами с именами жертв крушения "Боинга" (фото)
Посольство Российской Федерации в столице активисты забросали бумажными самолетиками.
На самолетах были написаны имена 298 жертв малайзийского «Боинга», сообщает "Громадське".
Стоит отметить, что инициаторами выступила российская общественная организация «Открытая Россия».
Кроме того, они призвали приносить бумажные самолетики с портретами и именами жертв рейса MH-17 к посольству Нидерландов в Москве или посольств России за рубежом.
Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.
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Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.
Россия выступает против этого предложения.