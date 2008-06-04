Винский готовит еще один сюрприз

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что в Украине планируется переход на гибкую систему формирования тарифов на пассажирские перевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ сообщил журналистам в Кабинете министров.

«Сейчас в Министерстве создана рабочая группа, и мы работаем над этим вопросом. Речь идет о том, что стоимость билетов, которые, скажем, будут приобретаться за два месяца, будет значительно ниже, а при их продаже за один день (до отправления) они будут стоить значительно выше», - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом министр не уточнил, в каком процентном соотношении будет колебаться уровень тарифов в зависимости от даты приобретения проездных билетов. «Мы пока не рассматривали этот вопрос. Но речь идет о том, что должен быть совершенно другой подход к процессу формирования тарифов», - подчеркнул он.