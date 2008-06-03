Новоизбранных депутатов Киевсовета встретили оркестром и "поляной"

Новоизбранных депутатов Киевсовета встретил духовой оркестр, икебаны и красная дорожка на центральной лестнице в колонный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, лестница украшена желто-голубыми лентами и большими икебанами. На втором этаже играет духовой оркестр в холле перед колонным залом.

Также здесь размещены столы с кофе и другим угощением для депутатов и гостей, приглашенных на первое заседание Киевсовета.

Депутаты из разных политических сил, прошедших в Киевсовет, пока что собираются в холле.

Новоизбранный Киевский городской председатель еще не прибыл в Киевсовет.

Как сообщал УНИАН, сегодня запланировано открытие сессии новоизбранного Киевсовета.