Новоизбранных депутатов Киевсовета встретили оркестром и "поляной"
14:33, 03 июня 2008Общество
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На ступенях - красная дорожка
Новоизбранных депутатов Киевсовета встретил духовой оркестр, икебаны и красная дорожка на центральной лестнице в колонный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, лестница украшена желто-голубыми лентами и большими икебанами. На втором этаже играет духовой оркестр в холле перед колонным залом.
Также здесь размещены столы с кофе и другим угощением для депутатов и гостей, приглашенных на первое заседание Киевсовета.
Депутаты из разных политических сил, прошедших в Киевсовет, пока что собираются в холле.
Новоизбранный Киевский городской председатель еще не прибыл в Киевсовет.
Как сообщал УНИАН, сегодня запланировано открытие сессии новоизбранного Киевсовета.
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