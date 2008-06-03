Украина не уверена, что обрадуется Раде "в двух экземплярах" (опрос)

Большинство украинцев выступают за мажоритарную избирательную систему и двухпалатный парламент.

Как сообщили УНИАН в Институте проблем управления имени Горшенина, таковы результаты социологического исследования «Территориально-административное устройство Украины», проведенного Институтом Горшенина в конце апреля 2008 года в рамках годовой программы исследований «Проект страны».

По данным исследования, 51,8% опрошенных украинцев считают, что именно мажоритарная система наилучшим образом отображает интересы избирателей на выборах в Верховную Раду и 55,2% считают, что она является самой приемлемой на выборах в местные советы.

В интересах смешанной системы на парламентских и местных выборах высказались по 18,3% опрошенных.

Пропорциональную систему (голосование по партийным спискам) на парламентских выборах поддерживают 16,9% респондентов, на местных – 13,3%.

В то же время мнения украинцев относительно того, нужен ли Украине двухпалатный парламент (когда одна из палат состоит из представителей регионов) для улучшения представительства регионов в законодательной власти, разделились таким образом: 39,7% поддерживают идею двухпалатного парламента, 36,6% - не поддерживают и 23,7% - затруднились ответить.

Комментируя результаты этого исследования, директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, отметил: «Полученные данные свидетельствуют в первую очередь о том, что народ хотел бы видеть не коллективных распорядителей власти или коллективных «слуг народа», а индивидуальных. Украинцы в большинстве своем сегодня стремятся к такой системе власти, за которой можно было бы увидеть конкретного депутата, которому поручены их голоса, иметь возможность общаться со своим народным избранником и получать от него реальные отчеты о работе. Относительно двухпалатного парламента, то понятно, что народ, устав от нынешней ситуации, при которой законодательная ветвь власти формируется партиями, уже готов видеть и верхнюю палату парламента, которая формировалась бы непосредственно делегированными депутатами от конкретных регионов. Именно желание возвращения к мажоритарной системе выборов порождает и желание видеть верхнюю палату как один из вариантов мажоритарного представительства».

*** В рамках годичной программы социологических исследований 2008 года «Проект страны» Институт Горшенина завершил социологический опрос «Территориально-административное устройство Украины», который проводился с 15 по 30 апреля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины.

Всего по маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2006 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Общее количество пунктов опроса 129 (63 города и 66 сел). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.