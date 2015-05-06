Российские следователи выдумали, что боевики выпустили Савченко из плена

16:29, 06 мая 2015
Общество
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Следственный комитет России в деле похищенной и удерживаемой в тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко утверждает, что боевики после взятия ее в плен, просто ее отпустили.

REUTERS

Об этом говорится в материалах дела, которые приводит защитник Надежды Савченко Николай Полозов. Он привел фото из материалов дела, где указано: "Непосредственно после боестолкновения Савченко была захвачена в плен ополченцами самопровозглашенной" ЛНР ", после чего отпущена, и в период времени с 15:30 до 17:00 23.06.2014 в нарушение установленного порядка для въезда на территорию РФ незаконно пересекла госграницу РФ" .

"То есть Плотницкий и его банда не везли связанную Савченко с мешком на голове из Луганска до границы РФ? А что ж он ей телефоны не отдал", - возмутился Николай Полозов ложью российских следователей.

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В свою очередь другой защитник Надежды Савченко - Марк Фейгин - отметил, что раньше следствие утверждало, что украинская летчица бежала из плена.

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