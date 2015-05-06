Российские следователи выдумали, что боевики выпустили Савченко из плена
Следственный комитет России в деле похищенной и удерживаемой в тюрьме украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко утверждает, что боевики после взятия ее в плен, просто ее отпустили.
Об этом говорится в материалах дела, которые приводит защитник Надежды Савченко Николай Полозов. Он привел фото из материалов дела, где указано: "Непосредственно после боестолкновения Савченко была захвачена в плен ополченцами самопровозглашенной" ЛНР ", после чего отпущена, и в период времени с 15:30 до 17:00 23.06.2014 в нарушение установленного порядка для въезда на территорию РФ незаконно пересекла госграницу РФ" .
По версии СК боевики т.н. "ЛНР" во главе с Плотницким просто отпустили Савченко из плена. #FreeSavchenkopic.twitter.com/UTBubnJZm9
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) May 6, 2015
"То есть Плотницкий и его банда не везли связанную Савченко с мешком на голове из Луганска до границы РФ? А что ж он ей телефоны не отдал", - возмутился Николай Полозов ложью российских следователей.
Читайте такжеРоссийский суд не признал иммунитет Савченко как делегата ПАСЕ – адвокат
В свою очередь другой защитник Надежды Савченко - Марк Фейгин - отметил, что раньше следствие утверждало, что украинская летчица бежала из плена.
А раньше была версия, что Савченко из плена батальона ЗАРЯ бежала! А теперь оказывается ребята-ополченцы пожалели "котика" и отпустили...
— Mark Feygin (@mark_feygin) May 6, 2015
И вот отпущенная ополченцами 23 июня Савченко, получив такой нежданный "приз" пошла не в Киев, а в Воронеж. Нас всех держат за дебилов
— Mark Feygin (@mark_feygin) May 6, 2015