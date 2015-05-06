Российские следователи выдумали, что боевики выпустили Савченко из плена

Об этом говорится в материалах дела, которые приводит защитник Надежды Савченко Николай Полозов. Он привел фото из материалов дела, где указано: "Непосредственно после боестолкновения Савченко была захвачена в плен ополченцами самопровозглашенной" ЛНР ", после чего отпущена, и в период времени с 15:30 до 17:00 23.06.2014 в нарушение установленного порядка для въезда на территорию РФ незаконно пересекла госграницу РФ" .

По версии СК боевики т.н. "ЛНР" во главе с Плотницким просто отпустили Савченко из плена. #FreeSavchenkopic.twitter.com/UTBubnJZm9 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) May 6, 2015

"То есть Плотницкий и его банда не везли связанную Савченко с мешком на голове из Луганска до границы РФ? А что ж он ей телефоны не отдал", - возмутился Николай Полозов ложью российских следователей.

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В свою очередь другой защитник Надежды Савченко - Марк Фейгин - отметил, что раньше следствие утверждало, что украинская летчица бежала из плена.

А раньше была версия, что Савченко из плена батальона ЗАРЯ бежала! А теперь оказывается ребята-ополченцы пожалели "котика" и отпустили... — Mark Feygin (@mark_feygin) May 6, 2015