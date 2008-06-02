Уголовное дело Луценко составляет семь томов

Сегодня Подольский районный суд Киева на заседании по жалобе адвоката министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Юрия МАРТЫНЕНКО изучил все семь томов уголовного дела, три из которых касаются инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, а четыре - использования в личных целях служебных самолетов внутренних войск Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в суде судья Василий БОРОДИЙ в течение двух часов зачитывал материалы дела. В частности, что касается инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, свидетельства высокопоставленных лиц, которые находились 18 января на заседании СНБО, где произошел инцидент.

Кроме того, в этом деле отмечается, что Ю.ЛУЦЕНКО, в соответствии с результатами судебно-медицинской экспертизы, нанес Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ три кровоподтека и две царапины.

Зачитывая материалы дела, которые касаются использования Ю.ЛУЦЕНКО авиации внутренних войск, судья указал, что руководитель МВД использовал служебные самолеты 11, 18, 20, 21, 24 и 27 августа 2006 года.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО, давая объяснения следователям Генпрокуратуры на этот счет, отметил, что на то время он был в отпуске, однако продолжал выполнять обязанности министра внутренних дел по указанию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, поскольку приближалась дата очередной годовщины провозглашения Украиной независимости, поэтому необходимо было должным образом обеспечивать подготовку к этому празднику.

Кроме того, в материалах дела на этот счет содержатся документы, в частности, за подписью ныне покойного бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, в которых внутренним войскам МВД Украины указывается распространить приказ командующего ВСУ относительно использования авиации на МВД Украины.

Вместе с тем, во время судебного заседания адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Ю.МАРТЫНЕНКО подал ходатайство приобщить к материалам дела заключение кандидата юридических наук Николая СИРОГО, который признал неправомерным возбуждение указанных уголовных дел в отношении Ю.ЛУЦЕНКО. Это ходатайство суд удовлетворил и приобщил к материалам дела.

В свою очередь, представитель Ю.ЛУЦЕНКО в суде народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ также попросил суд приобщить к материалам дела материалы трех проверок Главного контрольно-ревизионного управления, датированные 2007 годом, относительно проверки законности использования авиации ВВ, поскольку Генпрокуратура, по его словам, даже не хотела исследовать эти акты. Это ходатайство также было удовлетворено судьей.

В свою очередь, адвокат Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Андрей ФЕДУР в суде отметил, что он не уполномочен делать каких-либо комментариев по поводу обвинений Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном использовании авиации, однако, являясь представителем интересов мэра Киева в деле об упомянутом инциденте, считает, что уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО по этой части прокуратура возбудила законно, поскольку «…они (Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН) не на опушке в лесу встретились, а на заседании СНБО, где министр внутренних дел находился в соответствии со своей должностью».