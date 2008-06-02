Газпром забирает у Нафтогаза крупнейших клиентов

Дочерняя компания российского ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина» - в мае начала активную договорную кампанию среди национальных потребителей. На сегодня партнерами «Газпром сбыт Украина» стали уже более 30 крупных предприятий страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Газпром сбыт Украина».

В сообщении отмечается, что клиентами компании являются ведущие промышленные предприятия металлургической, химической, цементной отрасли, горно-обогатительные комбинаты, среди которых – Мариупольский меткомбинат им. Ильича, ОАО «Азовсталь», Северный и Центральный ГОКи, компания «Евроцемент Групп».

В июне текущего года объем поставок природного газа превысит 500 млн. куб. м. При этом кампания по привлечению новых клиентов в рамках годового объема поставок, предусмотренного лицензией, будет продолжена.

Компания ожидает, что с июля «Газпром сбыт Украина» ежемесячно будет реализовывать потребителям более 1 млрд. куб. м природного газа.

Также в сообщении отмечено, что в своей деятельности компания неукоснительно следует единым корпоративным стандартам реализации природного газа с учетом европейского и мирового опытов.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» – дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу сроком на пять лет.