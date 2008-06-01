В Украине планируют издавать ”National Geographic”

Национальное географическое общество США собирается издавать в Украине журнал "National Geographic".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО с директором Института археологической океанографии Университета Род Айленд (США) Робертом БАЛЛАРДОМ и представителями географического национального общества США (National Georaphic).

В ходе беседы обсуждалось состояние реализации украинско-американского научного сотрудничества до 2012 года относительно исследования глубин Черного моря с целью поиска и поднятия на поверхность объектов культурного наследия с античных до наших времен.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества обеих стран в этом направлении и очертили дальнейшие приоритеты в этом контексте. В частности, отмечалась необходимость скорейшего открытия в Крыму Морского музея Украины, в котором бы выставлялись найденные экспонаты.

Другим важным направлением сотрудничества, которое было поддержано украинской стороной, стало предложение географического национального общества США об учреждении украиноязычного издания журнала "National Geographic".