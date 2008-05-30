Ющенко: монетарная составная - не главная причина инфляции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшнем заседании СНБО заявил, что монетарная составная не является основной причиной инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на брифинге после заседания СНБО сообщила секретарь совета Раиса БОГАТЫРЕВА.

«Президент четко сказал, что сегодня не монетарные основы являются основой инфляции, и поэтому монетарными мерами нельзя решать вопрос и проблему инфляции, которая имеет бюджетный характер», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на заседании СНБО заявил, что дает очередную "желтую карточку" правительству с учетом инфляционных процессов. «Это - желтая карточка. Это - свидетельство, что действия, которые на протяжении 5 месяцев предпринимаются властью, неэффективны», - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент заявил, что правительство на сегодняшний день не смогло сформировать эффективный антиинфляционный курс.

24 апреля Президент уже заявлял, что дает правительству желтую карточку. «Инфляция – это тест для власти, инфляция – это тест для правительства. То, что происходит сегодня, – это желтая карточка для правительства», – отметил тогда глава государства.

Как известно, согласно футбольным правилам, вторая желтая карточка предусматривает удаление игрока из поля.

Напомним, 28 мая в ходе пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен взять на себя ответственность за инфляционные процессы в стране, поскольку он отменяет действие правительственных решений, направленных на борьбу с инфляцией.

Премьер напомнила, что Президент В.ЮЩЕНКО не подписал антиинфляционные законы, которые были приняты в Верховной Раде демократической коалицией, а также что демократическая коалиция поддержала не все антиинфляционные законы, предложенные правительством.

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО отменяет уже не первое постановление, направленное на борьбу с инфляцией.