Жители оккупированного Севастополя перекрыли дорогу, требуя "дать свет"

Об этом сообщается на сайте FlashCrimea.

"По словам собравшихся, за последние пять дней в их квартирах ни разу не было света, несмотря на утвержденные графики веерного отключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди скандируют «Дайте свет!», а также требуют приезда одного из представителей оккупационной власти.

На месте находятся сотрудники российской полиции, которые призывают собравшихся разойтись.

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Ранее УНИАН сообщал, что так называемый глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов заявил, что оккупационные власти республики выставят виновным счет за ущерб, нанесенный в результате полного обесточивания.

Напомним, 20 ноября в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.