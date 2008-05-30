Правительство может привести страну к земельным конфликтам - эксперт

Политолог Алексей КОШЕЛЬ считает, что правительство пытается перебрать у органов местного самоуправления полномочия, касающиеся продажи земли.

Об этом он сказал в комментарии сайту ГАРТ.

По мнению А.КОШЕЛЯ, принятие закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о наполнении доходной части государственного бюджета) состоялось в обход конституционных требований.

По мнению эксперта, особенно опасным является положение, в соответствии с которым разрешается продажа земель сельскохозяйственного назначения (под предлогом подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года) и передаются полномочия по продаже земель от органов местного самоуправления к центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов.

«Фактически, правительство перебирает у органов местного самоуправления полномочия по продаже земли и позволяет легальную продажу земель сельскохозяйственного назначения под предлогом формирования источников финансирования организации и проведения Евро-2012», – замечает он. Политолог подчеркивает, что под подобным популизмом правительство в действительности хочет прикрыть введение теневых схем на рынке земли и недропользования.

«Под потребностями Евро-2012 можно понимать что угодно: это строительство и стадионов, и дорог, и гостиниц, потому в условиях отсутствия четких нормативно-правовых актов, которые бы регулировали рынок земли, действующая норма может активно использоваться по собственному усмотрению чиновниками и новоиспеченными землевладельцами», – уверен А.КОШЕЛЬ.

По убеждению эксперта, правительство фактически становится монополистом в принятии решений относительно выделения земли. «Особенно настораживает отмена ряда льгот для сельхозпроизводителей и отсутствие программы компенсации или их поддержки в целом», – сказал он.

А.КОШЕЛЬ заметил, что демократическое большинство в Верховной Раде должно обратиться к позиции Президента относительно данного вопроса и сказать свое слово в защиту интересов органов местного самоуправления. «Иначе такая «ласка» правительства опять приведет страну к земельным конфликтам», – считает он.

Справка УНИАН. 23 мая парламент 228-ю голосами депутатов принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о наполнении доходной части государственного бюджета), выделение в отдельный законопроект норм по вопросам налогового, таможенного и отдельных норм бюджетного законодательства и социального законодательства из Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины» при подготовке изменений в данный закон, связано с предложениями 101-го народного депутата, с которыми они обратились в Конституционный Суд Украины относительно неконституционности статьи 67 и отдельных положений раздела II Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и внесение изменений в некоторых законодательных актов Украины».

28 мая первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК выразил предостережение относительно некоторых норм закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». По его словам, главные замечания Секретариата Президента касаются повторной попытки монополизировать право продажи земель Госкомземом.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня заявил, что применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».