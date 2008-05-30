В Киеве усилена охрана общественного порядка
13:28, 30 мая 2008Общество
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Звенит последний звонок...
Сегодня в Киеве усилена охрана общественного порядка в связи с проведением в учебных заведениях Праздника последнего звонка.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в столице, в первую очередь, охрана правопорядка усилена в местах расположения учебных заведений и в местах, где любит отдыхать молодежь.
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