Сегодня в Киеве усилена охрана общественного порядка в связи с проведением в учебных заведениях Праздника последнего звонка.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в столице, в первую очередь, охрана правопорядка усилена в местах расположения учебных заведений и в местах, где любит отдыхать молодежь.