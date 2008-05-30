Ющенко думает, что одинокая женщина нуждается в преференции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за предоставление возможности усыновлять детей одиноким людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия в детский специализированной больнице «ОХМАТДЕТ» в Киеве центра «Клиника для лечения детей, больных ВИЧ/СПИДом».

В.ЮЩЕНКО отметил, что в целом Украина ведет правильную европейскую демографическую политику.

Он привел статистку, что за последние три года коэффициент рождаемости в Украине увеличился с 8 до 10,2.

В.ЮЩЕНКО заметил, что этому, среди прочего, способствовало и выделение денежной помощи при рождении ребенка.

Большое внимание Президент уделил вопросу национальной программы усыновления детей. Он заметил, что не может согласиться с инициативой парламента запретить усыновление одиноким родителям.

«По моему мнению, если не в первую очередь, то на равных условиях одинокая женщина нуждается в такой преференции государства. Возможно, она будет намного лучшей мамой при таких обстоятельствах. Это чувство более выстрадано, это не ее вина, что у нее так сложилась судьба», - сказал Президент, заметив, что это должно касаться и одиноких мужчин.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что парламент поддержит его инициативу уравнять в правах в части выделения финансовой помощи семьям, родившим ребенка, и семьям, усыновившим ребенка.