Ющенко думает, что одинокая женщина нуждается в преференции
Президент - против инициативы Кабмина
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за предоставление возможности усыновлять детей одиноким людям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия в детский специализированной больнице «ОХМАТДЕТ» в Киеве центра «Клиника для лечения детей, больных ВИЧ/СПИДом».
В.ЮЩЕНКО отметил, что в целом Украина ведет правильную европейскую демографическую политику.
Он привел статистку, что за последние три года коэффициент рождаемости в Украине увеличился с 8 до 10,2.
В.ЮЩЕНКО заметил, что этому, среди прочего, способствовало и выделение денежной помощи при рождении ребенка.
Большое внимание Президент уделил вопросу национальной программы усыновления детей. Он заметил, что не может согласиться с инициативой парламента запретить усыновление одиноким родителям.
«По моему мнению, если не в первую очередь, то на равных условиях одинокая женщина нуждается в такой преференции государства. Возможно, она будет намного лучшей мамой при таких обстоятельствах. Это чувство более выстрадано, это не ее вина, что у нее так сложилась судьба», - сказал Президент, заметив, что это должно касаться и одиноких мужчин.
В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что парламент поддержит его инициативу уравнять в правах в части выделения финансовой помощи семьям, родившим ребенка, и семьям, усыновившим ребенка.