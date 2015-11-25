ГПУ хочет допросить родственников Ерофеева и Александрова: подала в Россию запрос

Об этом представители ГПУ заявили в среду на суде над Ерофеевыим и Александровым, пишет Украинская правда.

Кроме того, во время судебного заседания сторона обвинения продемонстрировала аудиозапись разведывательно-диверсионной группы, которая искала Ерофеева и Александрова после боя. В этих разговорах присутствует ненормативная лексика, поэтому суд запретил СМИ показывать заседание в прямом эфире.

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В конце разговора двое мужчин вели такой диалог: "Ты интернет видел?" на что другой ответил: "Уже видел", намекая на захват Ерофеева и Александрова украинскими силами.

Между тем защита утверждает, что эти доказательства были собраны негласно и не могут использоваться в суде.