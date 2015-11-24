Суд отказался признавать Ерофеева и Александрова пленными - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

"Иск возвращен", - сообщила адвокат господина Ерофеева Оксана Соколовская.

Суд и раньше возвращал иск адвокатам для доработки, после чего защита вносил его повторно.

Защита просила суд признать Александра Александрова и Евгения Ерофеева военнопленными на основании того, что они якобы проходили контрактную службу в рядах вооруженных формирований самопровозглашенной "ЛНР".

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"Ответчиком в этом заявлении есть Украина в лице президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, третьим лицом является Генпрокуратура, СБУ и общество Красного креста Украины, который также признает, что они являются военнопленными, и к ним должны применяться нормы Женевской конвенции, а не уголовное преследование", - объясняла Оксана Соколовская.

Признание российских граждан военнопленными помогло бы защите организовать судебный процесс согласно Женевской конвенции.

Александра Александрова и Евгения Ерофеева задержали 16 мая в Луганской области, в районе города Счастье, во время боя, в котором погиб украинский военнослужащий.

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На допросах они заявили, что служат в российской армии и выполняли служебное задание на территории Украины. Министерство обороны России утверждало, что оба задержанных освободились из рядов вооруженных сил еще в декабре прошлого года.

При этом на суде оба россиянина назвали себя безработными и заявили, что во время проведения допросов украинские силовики оказывали на них давление и применяли пытки.