СМИ: В Севастополе пропала мобильная связь

В городе невозможно сделать вызов ни через операторов "WIN", ни через "МТС Россия" – не проходят даже звонки на экстренные номера – полиции, пожарной службы, "скорой помощи", передает "Крым.Реалии".

При попытке позвонить на экранах мобильных телефонов появляется надпись "сбой связи" или "вызов завершен, нет соединения".

Электричество в городе, вопреки опубликованным графикам подачи, отключают не на три часа, а на семь-восемь. Так, в одном из самых густонаселенных районов города – Гагаринском – вторые сутки электричество выключается в шесть вечера и включается уже под утро.

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Жители при этом жалуются на невозможность дозвониться на диспетчерские номера телефонов "Севастопольэнерго".

Напомним, в Крыму 22 ноября из-за поврежденных опор ЛЭП в Херсонской области в 00:25 произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что сегодня в оккупированном Крыму приостановлена работа крупных промышленных предприятий, для детей объявили внеплановые каникулы до 30 ноября.