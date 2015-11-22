Электроснабжение оккупированного Крыма восстановят через двое суток

Устранение повреждений на украинской линии электропередачи, передающей энергию в Крым, займет до двух суток, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в "Укрэнерго".

"Источник агентства подтвердил, что произошло падение опор ЛЭП, по которым идут поставки электроэнергии в Крым, хотя не стал уточнять, о каких именно линиях идет речь", - говориться в сообщении.

"Сутки-двое, в зависимости от характера и объема повреждений", — ответил собеседник агентства на вопрос о минимальных сроках устранения подобных повреждений.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

Сегодня на место обрушения электроопор в Чаплинку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы окружили взорванные линии электропередач и участников блокады Крыма. Произошла небольшая стычка.

Участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления. Специалисты провели необходимые работы.

В ответ вооруженные сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле поваленных электроопор.

Вместе с тем активисты блокады установили палатку и не намерены расходиться.

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Ранее координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Позже заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что правоохранители избили журналистку канала Гульсум Халилову.