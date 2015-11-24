В Краматорске открыли экспозицию памяти Небесной Сотни

Выставка посвящена погибшим на Майдане краматорчанам Ивану Пантелееву и Сергею Бондареву. Также эта выставка рассказывает о героях АТО из Краматорска, которые погибли на фронте, сражаясь с российским агрессором, сообщает сайт 6264.com.ua.

Сотрудники музея провели встречу памяти Краматорских героев со студентами ДИТМ.

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Во время встречи молодёжь познакомилась с биографиями героев, посмотрела хронику тех времен. Минутой молчания и зажженной свечой почтили память погибших ребят.