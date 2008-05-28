С 7 июня мобильники в Украине поставят на учет

С 7 июня 2008 года все реализуемые в Украине мобильные телефоны должны иметь учетную марку.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) Павел СЛОБОДЯНЮК.

По его словам, на сегодняшний день существуют соответствующие нормативно-правовые акты, которыми определена эта дата, а в связи с тем, что Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сейчас не работает, то никаких изменений в сроки ввода такого порядка реализации внесено быть не может.

«Мы официально заявляем, что с 7 июня все телефонные аппараты должны быть промаркированы учетной маркой», - сказал он.

Как известно, НКРС 20 июня 2007 года приняла решения №802 «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучающих устройств» и №803 «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств» , которые определяют порядок выдачи разрешения на ввоз и реализацию радиоэлектронных средств в Украине. Решением НКРС №803, в частности, определено, что в Украине разрешена реализация только маркированных радиоэлектронных средств, в т.ч. мобильных телефонов. До этой даты, в течение 120 дней с момента регистрации решений НКРС в Минюсте (5 февраля 2008 года), то есть, до вступления в силу решений 802 и 803 НКРС, на т.н. переходном периоде допускалась реализация и немаркированных мобильных телефонов.

Маркирование радиоэлектронных средств вводится как одна из мер борьбы с контрабандой мобильных телефонов, которая приобрела угрожающие масштабы. НКРС действует в рамках своих полномочий, определенных согласно статьи 29 Закона Украины „О радиочастотном ресурсе Украины”.

В частности, по данным УГЦР, в 2007 году, согласно различным независимым исследованиям, в Украину было ввезено 9,5 млн. мобильных телефонов, из них разрешения УГЦР получили всего 7,6% телефонов от этого количества. По оценкам УГЦР, аналогичная картина наблюдалась и в другие годы, а общие убытки бюджета составили за последние 4 года не менее 5 млрд. грн.

П.СЛОБОДЯНЮК отметил, что уже сегодня можно говорить о положительном влиянии введения маркирования до наступления 7 июня. По его словам, на сегодняшний день УГЦР было выдано более 570 тыс. разрешений на ввоз мобильных телефонов в Украину, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2007 года (346 тыс. телефонов). По его данным, уже выдано более 576 тыс. марок предприятиям и организациям, которые занимаются реализацией телефонов в Украине.

П.СЛОБОДЯНЮК подчеркнул, что пока проблема контрабанды полностью не решена, так как, по данным некоторых исследований, только в первом квартале в Украине было реализовано более 2 млн. мобильных телефонов.

Что касается ответственности тех лиц, которые после 7 июня будут заниматься реализацией немаркированных телефонов, П.СЛОБОДЯНЮК выразил надежду, что "проверки начнутся после часа Ч", однако это входит в компетенции соответствующих правоохранительных органов. Ответственность же может быть, по его словам, различной: от конфискации контрабандных телефонов до возбуждения уголовных дел.

П.СЛОБОДЯНЮК сообщил, что учетные марки выдаются реализаторам телефонов без дополнительной платы (входит в оплату за разрешение на ввоз), изготовлением марок занимается Государственный институт «Укрэлекон».