Нацбанк назвал лучшие монеты Украины (фото)

13:17, 28 мая 2008
Общество
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Конкурс проходил в два этапа

В конкурсе «Лучшая монета Украины-2007» победили «Чумацький шлях» и «Голодомор – геноцид українського народу».

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, в первом этапе конкурса приняли участие более 8,5 тыс. человек, определявших лучшие монеты из выпущенных в 2007 году. Анкеты собирались в территориальных управлениях Нацбанка и банках – дистрибюторах НБУ по продаже памятных монет и т.д.

По результатам такого опроса наибольшее количество голосов набрали монеты: «Чумацький шлях» - 2261 голос, «1100 років м. Переяславу-Хмельницькому» - 1102, «Голодомор – геноцид українського народу» - 862.

Памятная монета ”Голодомор – геноцид украинского народа” (аверс)

Памятная монета ”Голодомор – геноцид украинского народа” (реверс)

Второй этап конкурса прошел 28 мая. В состав комиссии вошли специалисты Нацбанка, Банкнотно-монетного двора, эксперты и нумизматы. 12 членов комиссии отдали предпочтение монете «Голодомор – геноцид українського народу», 6 – «Чумацький шлях».

Памятная монета “Чумацький шлях” (аверс)

Памятная монета “Чумацький шлях” (реверс)

Чтобы учесть мнение людей, голосовавших на местах, было принято решение признать победителями конкурса «Лучшая монета года Украины» за 2007 год сразу две монеты.

Все изображения с официального сайта НБУ 

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