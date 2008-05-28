Нацбанк назвал лучшие монеты Украины (фото)

В конкурсе «Лучшая монета Украины-2007» победили «Чумацький шлях» и «Голодомор – геноцид українського народу».

Как сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, в первом этапе конкурса приняли участие более 8,5 тыс. человек, определявших лучшие монеты из выпущенных в 2007 году. Анкеты собирались в территориальных управлениях Нацбанка и банках – дистрибюторах НБУ по продаже памятных монет и т.д.

По результатам такого опроса наибольшее количество голосов набрали монеты: «Чумацький шлях» - 2261 голос, «1100 років м. Переяславу-Хмельницькому» - 1102, «Голодомор – геноцид українського народу» - 862.

Второй этап конкурса прошел 28 мая. В состав комиссии вошли специалисты Нацбанка, Банкнотно-монетного двора, эксперты и нумизматы. 12 членов комиссии отдали предпочтение монете «Голодомор – геноцид українського народу», 6 – «Чумацький шлях».

Чтобы учесть мнение людей, голосовавших на местах, было принято решение признать победителями конкурса «Лучшая монета года Украины» за 2007 год сразу две монеты.

Все изображения с официального сайта НБУ