Херсонщина получает электроэнергию по резервным схемам – ОГА
16:25, 22 ноября 2015Общество
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Усиленная охрана энергетических коридоров, выполненное заземление поврежденных высоковольтных линий.
На месте работают оперативные группы / Фото УНИАН
В результате подрыва електроопор, подающих в Крым электричество, энергоснабжение граничащих с АРК районов Херсонской области происходит по резервным схемам.
Об этом сообщает сайт Херсонской облгосадминистрации.
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"Энергоснабжение приграничных районов Херсонщины происходит по резервным схемам. Усиленная охрана энергетических коридоров, выполненное заземление поврежденных высоковольтных линий. На месте работают оперативные группы, ведутся переговоры с участниками энергетической блокады, по недопущения дальнейшего обострения ситуации", - отмечается в сообщении.
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