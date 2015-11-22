Херсонщина получает электроэнергию по резервным схемам – ОГА

В результате подрыва електроопор, подающих в Крым электричество, энергоснабжение граничащих с АРК районов Херсонской области происходит по резервным схемам.

Об этом сообщает сайт Херсонской облгосадминистрации.

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"Энергоснабжение приграничных районов Херсонщины происходит по резервным схемам. Усиленная охрана энергетических коридоров, выполненное заземление поврежденных высоковольтных линий. На месте работают оперативные группы, ведутся переговоры с участниками энергетической блокады, по недопущения дальнейшего обострения ситуации", - отмечается в сообщении.