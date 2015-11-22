Крым может обеспечить себя электроэнергией в лучшем случае на 50%
Аннексированный Крым может обеспечить себя электроэнергией из собственных источников максимум на 50% потребности.
Об этом сообщил "первый вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Михаил Шеремет, передает ТАСС.
"У нас потребность сегодня - 1200 мегаватт. На сегодняшний момент, со всеми источниками питания, у нас есть порядка 600 мегаватт. Это при самых благоприятных условиях", - сказал он.
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Шеремет также добавил, что все медицинские учреждения оккупированного полуострова подключены к резервным источникам питания.
"Все больницы отчитались, что все дизель-генераторы запустили и все необходимые мероприятия больницы выполняют в полном объеме", - сказал он.
Ранее УНИАН сообщал, что все населенные пункты аннексированного Крыма остались без электричества, которое поступает на полуостров с территории Украины по четырем линиям. Факт отключения электроэнергии подтвердили также в региональном управлении российского МЧС.