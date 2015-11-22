ATR опубликовал видео штурма силовиками участников блокады Крыма

Отмечается, что нацгвардия и батальон "Херсон" (около 100 вооруженных бойцов) во главе с Ильей Кивой окружили участников блокады Крыма, которые охраняли поврежденные электроопоры в Чаплинке.

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"Силовики пытались оттеснить участников блокады от линий электропередач. По словам очевидцев, несколько крымских татар пострадали. Силовики не стреляли, но били людей прикладами автоматов, в том числе и женщин", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей.

Сегодня на место обрушения электроопор в Чаплинку прибыли представители полиции, чтобы ремонтники смогли заземлить опоры, в связи с этим спецназовцы окружили взорваные линии электропередач и участников блокады Крыма. Произошла небольшая стычка.

Участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления. Специалисты провели необходимые работы.

В ответ вооруженные сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле поваленных электроопор.

Вместе с тем активисты блокады установили палатку и не намерены расходиться.

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Ранее координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Позже заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что правоохранители избили журналистку канала Гульсум Халилову.