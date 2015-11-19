Украина опередила Россию по уровню финансовой грамотности населения - исследование
Россия в отчете, подготовленным рейтинговым агентством Standard & Poor’s и Глобальным центром исследования финансовой грамотности, уступила по показателям процента финансово грамотных граждан Зимбабве и Танзании.
Доклад был опубликован в среду, 18 ноября, на сайте материнской компании S&P McGraw Hill Financial, пишет Дождь.
В России, согласно исследованию, 36% финансово грамотных граждан, в Зимбабве, к примеру, этот показатель равен 41%, в Танзании — 40%. Опередили Россию также и Украина (40%), Замбия (40%), Уругвай (45%), Польша (42%).
Самый высокий процент финансово грамотных жителей авторы исследования обнаружили в Израиле (68%), Голландии (66%), Норвегии (71%), Швеции (71%), Великобритании (67%). В США, например, уровень финансовой грамотности составляет 57%, в Японии — 43%.
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Самые низкие показатели оказались в Сомали (15%), Таджикистане (17%), Йемене (13%), Афганистан (14%).
Исследователи объясняют, что финансовая грамотность подразумевает способность взрослого человека понимать, как «работают» деньги, то есть оценивается их способность зарабатывать, вкладывать или жертвовать средства.