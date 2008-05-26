Прогноз погоды на 27 - 31 мая

В ближайшие дни синоптики обещают повышение температуры воздуха в Украине.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 27 мая, сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в восточных, а днем и в западных областях небольшие кратковременные дожди, кое-где с грозами.

Температура ночью будет составлять 4-9° тепла, в Закарпатье и побережье морей 10-15°; днем 14-19°, в Закарпатье и Одесской области 20-25°.

28-29 мая небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы (в западных областях, 28 мая и в восточных, 29 мая и в северных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 5-10°, в южной части и в Закарпатье 8-13°; днем 28 мая 13-18°, на юге, а 29 мая в Украине 17-22°, в Закарпатье 20-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 28 мая 8-13°, 29 мая 11-16°.

30- 31 мая в Украине без осадков. Температура ночью 5-10° тепла, в южной части и Закарпатье до 13°; днем 18-24°, в Закарпатье 22-27°.

Завтра в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

28-29 мая сохранится переменная облачность. 28 мая ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы; 29 мая без осадков. Температура ночью 5-10°; днем 28 мая 13-18°, 29 мая 17-22°.

30- 31 мая в столице без осадков. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-24°.