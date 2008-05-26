РосУкрЭнерго получила нового директора

Исполнительным директором компании «РосУкрЭнерго» назначен Николай ДУБИК вместо Константина ЧУЙЧЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь «РосУкрЭнерго» Андрей КНУТОВ.

По его словам, решение о назначении Н.ДУБИКА было принято ОАО «Газпром» как одним из акционеров компании и согласовано со вторым акционером компании - «Центрогазом».

До этого назначения Н.ДУБИК занимал должность (и остается также в этой должности) первого заместителя председателя правления ОАО «Газпром».

К.ЧУЙЧЕНКО был назначен помощником Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG с апреля 2006 года является основным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО «УкрГаз-Энерго», а с 2008 года и через НАК «Нафтогаз Украины».

50% компании RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.