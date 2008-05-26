НБУ ввел в обращение новую монету «Гриф чорний» (фото)

Национальный банк Украины с 26 мая ввел в обращение памятную монету “Гриф чорний”.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, эта монета продолжает серию “Флора и фауна Украины”. Она посвящена грифу черному (ряд - Соколоподобных, семья - Ястреба) - единственному виду рода, который гнездится только в Южном Крыму. Ареал вида охватывает Южную Европу и Азию (горные районы). Гриф черный занесен в Красную книгу Украины и Европейский Красного списка.

Монета выпущена номиналом 10 и 2 гривни. Монета номиналом 10 гривень изготовлена из серебра, качество - “пруф”, масса в чистоте - 31,1 г., диаметр - 38,61 мм, тираж - 7 000 штук. Монета номиналом 2 гривни изготовлена из нейзильбера, качество - “специальный анциркулейтед ”, масса - 12,8 г., диаметр - 31,0 мм, тираж - 45 000 штук.

На аверсе монет в обрамлении венка, образованного из изображений отдельных видов флоры и фауны, размещен малый Государственный Герб Украины и надписи: на монете из серебра - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2008, а также обозначение металла и его пробы - Ag 925, массы в чистоте - 31,1, на монете из нейзильбера - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 2/ ГРИВНІ/ 2008, кроме того, на обеих монетах - логотип Монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монет изображен гриф с птенцом в гнезде, и полукругом размещены надписи: AEGYPIUS MONACHUS (вверху) и ГРИФ ЧЕРНЫЙ (внизу).

Художник и скульптор - Владимир ДЕМЬЯНЕНКО.

Памятные монеты номиналами 10 и 2 гривни являются действительным платежным средством Украины и обязательны к принятию без любых ограничений по их номинальной стоимости по всем видам платежей, а также для зачисления на расчетные счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

Фото с сайта НБУ