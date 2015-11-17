В Генштабе анонсировали седьмую волну мобилизации

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Седьмую волну мобилизации в Вооруженные Силы Украины проведут на основании соответствующего указа президента Украины. Решение о ее начале принимает президент Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сейчас Генштаб сосредотачивается на привлечении в ряды ВСУ военнослужащих по контракту.

Читайте такжеС сегодняшнего дня иностранцы могут легально служить в рядах украинской армии

"По предварительным прогнозам, седьмая волна мобилизации ожидается не ранее начала следующего года", - отметили в Генеральном штабе.

Напомним, 13 октября 2015 года в ВСУ завершился очередной этап демобилизации военнослужащих.