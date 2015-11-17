В Генштабе анонсировали седьмую волну мобилизации
В ближайшее время проведение седьмой волны мобилизации в Вооруженные Силы Украины не ожидается.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
"Седьмую волну мобилизации в Вооруженные Силы Украины проведут на основании соответствующего указа президента Украины. Решение о ее начале принимает президент Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что сейчас Генштаб сосредотачивается на привлечении в ряды ВСУ военнослужащих по контракту.
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"По предварительным прогнозам, седьмая волна мобилизации ожидается не ранее начала следующего года", - отметили в Генеральном штабе.
Вниманию СМИ: Разъяснения по седьмой волны мобілізаціїНайближчим время проведения седьмой волны мобилизации в Збройни...Posted by Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on 17 ноября 2015 г.
Напомним, 13 октября 2015 года в ВСУ завершился очередной этап демобилизации военнослужащих.