"Scorpions" выучили украинский и пообещали играть вовек

В канун торжеств по случаю Дня Киева в украинскую столицу пожаловали почтенные гости из-за границы - легендарная немецкяа рок-группа "Scorpions". На радость своим многочисленным почитателям, "Скорпы" выступали под открытым небом - на специально обустроенной сцене на Европейской площади. Концерт, соответственно, был совершенно бесплатным, но - не менее ожидаемо - имел несколько "политический подтекст", то есть немецкие рокеры (по-видимому, сами того не подозревая), выступили в поддержку одной из политических сил Украины.

За несколько часов до анонсированного начала концерта журналисты ожидали "Scorpions" на пресс-конференции. Ожидали, между прочим, более часа (!) - хотя и до того встречу рокеров с украинской прессой переносили трижды. Организаторы, мило улыбаясь, объясняли, что музыканты просто не успели отоспаться - мол, только в полшестого утра прилетели из Дубаи. Вооружившись мыслью о том, что легендарных "Скорпов" можно ждать и дольше, журналисты покорно отсидели на пресс-конференции лишний час.

Забегая наперед, сразу скажу, что настоящего общения с легендами музыки рока не вышло. То ли многовато было на пресс-конференции соответствующей партийной атрибутики, то ли журналисты были настроены на разговоры исключительно политические - но о своем творчестве "Scorpions" говорили слишком мало. В первую очередь немного пожаловались на усталость - мол, последние месяцы имели 70 шоу в 27 странах. Кстати, все музыканты были в темных очках - объяснили, что фотовспышки слепят им глаза.

Конечно, "Scorpions" отметили, что счастливы опять приехать в Украину, где выступают уже не первый раз. "Раньше мы уже успели побывать во многих интересных местах Киева, - рассказал солист группы Клаус Майне. - Большое впечатление на меня когда-то произвел ваш Музей миниатюр. Каждый раз, приезжая в Киев, мы замечаем в нем много позитивных изменений - это не может не радовать". "А еще киевские девушки с каждым нашим приездом все хорошеют и хорошеют!" - хитро добавил гитарист Рудольф Шенкер. На вопрос относительно возможных дуэтов с украинскими рок-группами "Скорпы" заверили, что они открыты для любых предложений - тем более, мол, знают, что в Украине много хорошей рок-музыки.

Собственно, это и стало едва ли не единственным позитивным моментом пресс-конференции. Невзирая на заблаговременные предупреждения организаторов - не говорить о политике - на "Scorpions" просто сыпались именно политические вопросы. Стоит отдать музыкантам должное: на откровенно странные вопросы (наподобие - "Ваше отношение ко Второй мировой войне?" и "слушает ли вашу музыку главный милицейский чин Германии?") они пытались отвечать разумно и адекватно. Заверили, что основное свое призвание видят в том, чтобы сделать свой взнос в обеспечение мира на всей планете. "Мы пытаемся строить мосты между людьми и странами. Но мы не имеем политического направления - просто делаем музыку для всех", - сказал Клаус Майне.

Не избежали ветераны рока и разговоров о своем возрасте. Музыканты группы, которой уже свыше 40 (!) лет, уверены в том, что "новое" поколение слушателей увлекается рок-музыкой еще больше, чем "старое". "Наша музыка не имеет возраста, мы все молодеем, - заверяет Клаус Майне. - Мы будем играть, пока не умрем - пока любовь слушателей будет заряжать нас.".

Судя по киевскому концерту, "Скорпам" судилось еще играть и играть! Невзирая на то, что на сцену музыканты вышли ровно на два (!) часа позже, чем было указано на афишах, слушателей за это время стало только больше. Дождаться своих кумиров "скорпоманам" не помешал даже сильный ливень. Правда, некоторые зрители все-таки предварительно "подогрелись" горячительными напитками - так что традиционно не обошлось и без нескольких драк.

"Scorpions" встретили безумными аплодисментами, счастливыми возгласами и даже несколькими плакатами с надписями по-английски вроде "Мы вас любим!". Несколько первых песен публика "заряжалась" слишком медленно - очевидно, из-за того же холодного дождя. Но после приветствия Клауса по-укрански - "Добрый вечер, Киев! Как дела?" - зрители наконец начали медленно разогреваться. Стоит отметить, что музыканты (которым уже "за 50") - и до сих пор, что называется, на высоте. Клаус Майне - в традиционном картузе и кожных штанах - выдавал невероятные па и брал не менее невероятные ноты своим таким опознаваемым голосом... Устроил сеанс вокала и со сторонниками, которые послушно повторяли за своим кумиром каждую ноту. И много раз благодарил - то по-английски, то по-русски, то по-украински... Кстати, именно в день Киева, 25 мая, Клаус Майне будет отмечать 60-летие.

Главное впечатление концерта: в группе "Scorpions" каждый музыкант - звезда. Передать словами то, что вытворяли с гитарами Матиас Ябс и Рудольф Шенкер - невозможно, это надо было слышать. Отдельные аплодисменты в тот вечер заслужил барабанщик группы Джеймс Котак, который сам на сцене демонстрировал просто невероятные ударные партии и свою чрезвычайную энергетику... Приятное впечатление произвел и хороший звук - что и не удивительно, ведь специально для концерта "Scorpions" привезли в Киев аж 6 тонн аппаратуры!

За почти два часа концерта, кроме хорошо признанных старых хитов, "Скорпы" исполнили и композиции из последнего альбома "Humanity". Но, конечно, визитной карточкой концерта стали бессмертные песни группы - "Still Loving You",, "Send Me An Angel", "Holiday"... Каждую из них массово подпевал целый "хор" поклонников. Напоследок "Скоры", уже вернувшись "на бис", "добили" публику своими главными хитами - "Wind Of Change" и "Hurricane", допевая под аккомпанемент грандиозного феерверка.

Одним словом, концерт "Scorpions" под открытым небом действительно удался. Но лично я никак не могла избавиться от чувства.... обиды за одну из своих любимых групп. Возможно, из-за того, что трансляцию прекрасного концерта на двух больших экранах время от времени перебивали рекламные слоганы одной украинской политической силы... Или же из-за того, что, нехотя , а приходится признать - даже такого уровня музыканты вынуждены, пусть и бессознательно, но зарабатывать деньги на таких-вот "заказных" концертах...

Татьяна Данилова