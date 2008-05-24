В Черкасской области отмечают 360-летие победы Богдана Хмельницкого

Сегодня в селе Выграев Корсунь-Шевченковского района Черкасской области торжественно отмечают 360-ю годовщину победы войска Богдана Хмельницкого в Корсунской битве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в праздновании 360-й годовщины Национально-освободительной войны украинского народа середины ХVІІ века принимают участие святейший Патриарх Киевский и всей Украины ФИЛАРЕТ, председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная самооборона».

На праздник ожидается приезд Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как отметил в своем выступлении А.ЧЕРЕВКО, «Корсунская битва была одной из выдающихся битв в истории Украины, которая окончательно разожгла огонь Национально-освободительной войны середины ХVII ст. и способствовала созданию Украинского казацкого государства».

Председатель облгосадминистрации рассказал, что во исполнение Указа Президента Украины от 1 февраля 2008 года «О праздновании в 2008 году 360-й годовщины событий, связанных с началом Национально-освободительной войны украинского народа середины ХVІІ века» в Виграеве на благотворительные средства Ивана АРТАЗЕЯ была построена церковь Покровы Пресвятой Богородицы, освященная в этот день Патриархом ФИЛАРЕТОМ. Также Патриарх отслужил молебен памяти погибших за свободу Украины.

В центре Выграева и в Гороховой Дубраве, где происходила битва, торжественно открыты памятные знаки, посвященные этому событию.