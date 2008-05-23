Крымские татары поддерживают европейские приоритеты Украины

Подавляющая часть коренного населения Крыма вполне положительно относится к евроинтеграционному вектору украинской внешней политики.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент Центра ближневосточных исследований Александр БОГОМОЛОВ в ходе круглого стола «Конфликтное пространство: земля, религия и право в Крыму».

По словам А.БОГОМОЛОВА, проведенное Центром исследование свидетельствует, что позиция крымских татар в этом вопросе является ценностно ориентированной и предопределенной, в первую очередь, сложным историческим прошлым этого народа.

Говоря об отношении крымских татар к России, А.БОГОМОЛОВ отметил, что коренное население Крыма воспринимает Россию в контексте «травматического опыта». «А та часть крымских татар, которая ориентировна на российский вектор, считается маргинальной», - отметил эксперт.