Правительство рекомендует сделать выходными 1-3 и 7-10 января
18:53, 11 ноября 2015Общество
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Кабинет министров рекомендует сделать выходными 1-3 и 7-10 января 2016 года для празднования Нового года и Рождества.
Правительство рекомендует сделать выходными 1-3 и 7-10 января / Фото УНИАН
Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий Шевченко.
Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.
Кроме того, рабочее время 31 декабря и 6 января рекомендуется сократить на один час.
Кабмин определил выходные дни в новогодние праздники
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