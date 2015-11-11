Правительство рекомендует сделать выходными 1-3 и 7-10 января

Об этом сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий Шевченко.

Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января.

Кроме того, рабочее время 31 декабря и 6 января рекомендуется сократить на один час.