Защита Савченко выложила в сеть полное видео обстоятельств, при которых была взята в плен летчица
Адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин предоставил открытый доступ к 29 видеозаписям, на которых показаны первые минуты плена Савченко.
Ссылку на файлы Фейгин опубликовал на своей странице в Facebook.
Отмечено, что видео были записаны 17 июня 2014 г. Именно тогда в районе Луганска произошел бой между силами антитеррористической операции и боевиками, в ходе которого и была взята в плен Савченко.
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Также на сайте предусмотрена возможность скачивания записей.
Кроме того, пройдя по ссылке, можно ознакомиться с заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В нем указано, что все видеофайлы были отсняты одним и тем же съемочным аппаратом, зафиксированные в них события происходили 17 июня 2014 г. в промежутке между 07:59 и 11:38 по киевскому времени. При этом начало записи файла, в котором зафиксированы обстоятельства задержания Савченко боевиками, соответствует времени 10:31 (+/-10 минут) 17 июня 2014 г.
Вот ссылка на полное видео 17 июня 2014 года с Савченко в первые минуты плена https://t.co/gC03vqk3lI Скачивайте #FreeSavchenkoPosted by Марк Фейгин on 10 листопада 2015 р.