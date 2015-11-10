Защита Савченко выложила в сеть полное видео обстоятельств, при которых была взята в плен летчица

Ссылку на файлы Фейгин опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечено, что видео были записаны 17 июня 2014 г. Именно тогда в районе Луганска произошел бой между силами антитеррористической операции и боевиками, в ходе которого и была взята в плен Савченко.

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Также на сайте предусмотрена возможность скачивания записей.

Кроме того, пройдя по ссылке, можно ознакомиться с заключением экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В нем указано, что все видеофайлы были отсняты одним и тем же съемочным аппаратом, зафиксированные в них события происходили 17 июня 2014 г. в промежутке между 07:59 и 11:38 по киевскому времени. При этом начало записи файла, в котором зафиксированы обстоятельства задержания Савченко боевиками, соответствует времени 10:31 (+/-10 минут) 17 июня 2014 г.