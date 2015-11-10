Ерофеев и Александров не признают своей вины ни по одному из обвинений

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры в Голосеевском райсуде Киева завершили читать обвинительный акт, согласно которому Ерофееву и Александрову инкриминируют преступления по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Они обвиняются в контрабанде оружия, нарушении правил въезда на территорию Украины, ношении и незаконном использовании оружия, а также создании террористической организации по предварительному сговору и теракте с целью провокации военного конфликта, повлекшего тяжкие последствия и смерть людей.

Судья спросил обоих обвиняемых, признают ли они свою вину хотя бы по одному из обвинений. На это Александров и Ерофеев дали отрицательный ответ. Вместе с тем оба согласились давать показания в ходе судебного заседания.

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Также при установлении их личностей они назвались безработными. К тому же, Ерофеев спросил судью, на каком основании его считают военнослужащим. На что получил ответ, что на данном этапе судебного следствия вопросы со стороны обвиняемого не предусмотрены.

Сейчас суд устанавливает порядок исследования доказательств и допроса участников судебного процесса.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

Они обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство ею) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

29 сентября Голосеевский райсуд Киева принял решение о передаче дела об обвинении Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для определения подсудности уголовного производства.

Адвокаты Ерофеева и Александрова заявляли, что дело должно рассматриваться в Новоайдарском суде в Луганской области, где происходили события, которые инкриминируются российским спецназовцам.

15 октября Высший спецсуд Украины постановил, что дело об обвинении Ерофеева и Александрова будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.

Защита российских спецназовцев надеется, что Высший административный суд Украины признает их военнопленными, учитывая судебную практику США.