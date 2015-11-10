Прокурор в суде начал зачитывать обвинение по делу российских ГРУшников Александрова и Ерофеева

Как передает корреспондент УНИАН, Александров и Ерофеев настаивали на зачитывании акта в полном объеме.

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Они обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство ею) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.

29 сентября Голосеевский райсуд Киева принял решение о передаче дела об обвинении Александрова и Ерофеева в Апелляционный суд Киева с последующей передачей в Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел для определения подсудности уголовного производства.

Адвокаты Ерофеева и Александрова заявляли, что дело должно рассматриваться в Новоайдарском суде в Луганской области, где происходили события, которые инкриминируются российским спецназовцам.

15 октября Высший спецсуд Украины постановил, что дело об обвинении Ерофеева и Александрова будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.

Защита российских спецназовцев надеется, что Высший административный суд Украины признает их военнопленными, учитывая судебную практику США.