"Большие дядьки играют жизнями": Родные ГРУшника Александрова прокомментировали его задержание

Каныгин отправился в кировскую деревню Рожки, где живут родители Александрова, передает "Новая газета".

Сначала мать и отец ГРУшника не хотели говорить с журналистом, обвиняя его в том, что он работает на Америку и Украину. Но вскоре они согласились на разговор.

Мать Александрова рассказала, что сын не предупредил ее о своей отправке на Донбасс. "Не знаю я, а должен был? Вы своей матери говорите, когда едете куда-то? Отчитываетесь, что ли?", - сказала она.

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Кроме того, женщина поинтересовалась, смогут ли ее сына освободить взамен на украинцев Савченко или Сенцова.

"Я не знаю, у меня уже никаких сил не осталось! Кому верить? А может, обмен будет. Может, их смогут обменять… А Савченко эта? Обменяют на нее? А почему нет? Зачем она в России нужна? Почему Украина не хочет обменять наших ребят на нее? По телевизору говорят, что это украинцы не хотят обмена", - выразила свое мнение мать Александрова.

В свою очередь отец ГРУшника заявил о том, что разрешить ситуацию могут только "большие дядьки".

"Большие дядьки играют жизнями людей, а простой человек для них ничего не значит, растоптал да и выбросил. Разворовали армию, а крайние наши два пацана! Васильеву (Евгению Васильеву - бывшего начальника департамента имущественных отношений Министерства обороны России) отпустили, а наши сидят, вот и все!", - сказал отец Александрова.

Также родители записали видеообращение для Александрова, которое журналист передал задержаному ГРУшнику.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова. Их перевезли в военный госпиталь в Киеве, где оказали медицинскую помощь. Оба были арестованы Шевченковским районным судом Киева.