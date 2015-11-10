На зиму на дорогах Донбасса установят временные знаки

В частности, будут установлены знаки "Скользкая дорога", "Гололед" и "Зона действия", сообщает 6264. Для безопасности дорожного движения и защиты путей от снежных заносов опасные снегозаносимые участки дорог будут обустроены средствами пассивной снегозащиты.

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Из необходимых 2615 снегозадерживающих щитов филиалами ГП "Донецкий облавтодор" уже заготовлено 2146 шт.

Также к работе в зимнее ненастье дорожниками подготовлено 200 единиц дорожной техники: роторные снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры, пескоразбрасыватели, солераспределители, погрузочная и другая техника.

В случае резкого ухудшения погодных условий или чрезвычайных ситуаций Службой автомобильных дорог в Донецкой области разработан порядок взаимодействия с подразделениями госавтоинспекции и спасателями. Кроме того, дорожными службами разработаны графики первоочередной посыпки дорог и заключены договоры на привлечение дополнительной техники для работы в зимний период.