В Краматорске может появиться парк современной скульптуры
17:11, 21 октября 2015Общество
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В горсовет поступило заявление от "Клуба предпринимателей Краматорска" с просьбой разрешить установку архитектурных композиций на входе в парк Профсоюзов со стороны центральной площади.
В Краматорске может открыться парк современной скульптуры
Как сообщает 6264.com.ua, речь идет о колоннах высотой 4,5 метров, на которых будут размещены фигуры скифской культуры, которые были найдены в виде изображений на золотых украшениях, глиняной посуде, нательных наколках и т.п.
Отмечается, что по задумке архитекторов эти конструкции должны украсить вход в Парк современной скульптуры. Скульптуры, как и памятник Мамаю, изготовлены из инкерманского известняка.
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Члены исполнительного комитета единогласно дали свое согласие на размещение архитектурных композиций.
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