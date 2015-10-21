В Краматорске может появиться парк современной скульптуры

Как сообщает 6264.com.ua, речь идет о колоннах высотой 4,5 метров, на которых будут размещены фигуры скифской культуры, которые были найдены в виде изображений на золотых украшениях, глиняной посуде, нательных наколках и т.п.

Отмечается, что по задумке архитекторов эти конструкции должны украсить вход в Парк современной скульптуры. Скульптуры, как и памятник Мамаю, изготовлены из инкерманского известняка.

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Члены исполнительного комитета единогласно дали свое согласие на размещение архитектурных композиций.